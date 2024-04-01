Париж ожидает, что Пекин направит Москве четкие сигналы по Украине

Франция ожидает, что КНР пошлет России четкие сигналы по конфликту на Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел республики Стефан Сежурне на пресс-конференции с китайским коллегой Ван И.

По его словам, Китай может сыграть "ключевую роль" в обеспечении соблюдения международного права, пишет РИА Новости.

Дипломат отметил, что "баланс сил должен быть благоприятным для Киева".

Ранее в Кремле заявили, что Франция хочет сильнее вовлечься в конфликт на Украине. В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна может ввести свои войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы.