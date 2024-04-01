Поисковая операция на руднике "Пионер" прекращена

В Амурской области принято решение о прекращении спасательной операции на руднике "Пионер".

"Результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой. Жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск, связанный с высокой вероятностью повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках, а также частичного обрушения борта карьера – такое заключение дают эксперты", - говорится в заявлении АО "Покровский рудник", которому принадлежит шахта.

Сообщается, что руководитель спасательной операции принял решение по итогам техсовета, на котором были представители представители трёх профильных проектных институтов и организаций, рудника "Пионер", МЧС России, ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" (ВГСЧ).

В компании делают акцент на том, что спасателям и горнякам угрожает обрушение борта карьера – это более 200 тыс. кубометров, также есть угроза повторного прорыва обводненной горной массы, которая скапливается в чаше карьера. Откачать ее сейчас невозможно.

"Результаты разведочного бурения пяти скважин во все подземные горизонты, где могли находиться люди показывают, что подземные выработки по всей глубине заполнены горной массой, глиной, льдом и водой", - добавили в компании.

ЧП произошло на руднике 18 марта. После обрушения породы в шахте оказались заблокированными 13 сотрудников рудника.

"Вся шахта заполнена до +85 горизонта, выше этой отметки людей нет, что было достоверно установлено в ходе спасательных работ уже в первые дни операции", - сообщил первый заместитель управляющего директора рудника "Пионер" Алексей Афанасьев.

Специалисты проектных институтов начали подготовку проекта работ по устранению угрозы, и до обеспечения безопасности работы в шахте люди туда заходить не будут. "Проведение изыскательских работ, проектирование, прохождение экспертизы и согласования проекта в государственных органах может занять продолжительное время", - добавили в компании.

"Весь многотысячный коллектив рудника выражает соболезнования родным и близким горняков. Мы приложили все усилия, работали круглосуточно и с полной отдачей, на призыв о помощи откликнулись десятки предприятий со всей страны, в кратчайшие сроки предоставившие необходимое специализированное оборудование", - заявил Афанасьев.

Семьи погибших шахтеров получат от рудника единовременную выплату в размере годового заработка каждого горняка на каждого члена семьи. Далее детям погибших будут выплачиваться среднемесячные заработки погибших до достижения ими совершеннолетия.

Помимо выплат от рудника, родственники горняков получат единовременные выплаты от подрядчика (работодателя), страховой компании, правительства Амурской области, и все положенные выплаты от социальных фондов.