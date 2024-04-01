Работников культуры Астраханской области обучили в рамках программы «Менеджер сферы культуры»

Накануне в рамках образовательной программы «Школа менеджера культуры» в Астраханском областном научно-методическом центре народной культуры прошли курсы повышения квалификации для специалистов культурно-досуговых учреждений региона.

Как сообщает министерство культуры Астраханской области, слушателей курсов в приветственном слове нацелила на освоение новых практик директор Областного научно-методического центра народной культуры Алена Кулик.

В ходе занятий рассматривались вопросы проектного подхода в социокультурной сфере на материале Астраханской области, формирования доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, эффективности менеджмента и маркетинга в сфере культуры и досуга, охраны труда. Кроме того, был проведён подробный разбор работы над грантами — от замысла до исполнения грантовых обязательств, раскрыты правовые аспекты по привлечению источников финансирования, роль коллективного договора в социально-трудовых отношениях. Особый интерес вызвал разговор об основных формах социокультурной коммуникации в современных условиях, методике подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий и др.

В завершение обучения слушатели прошли тестирование и получили удостоверения государственного образца.

Работники учреждений культуры муниципальных образований Красноярского, Володарского, Черноярского районов и города Астрахани получили полный спектр информации необходимой им для реализации планов и дальнейшей деятельности.