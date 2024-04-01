В Екатеринбурге задержали сутенера-рецидивиста

В Екатеринбурге задержали 39-летнего сутенера, который ранее уже отсидел три года за продажу интим-услуг нанятых им девушек.

Как сообщает Telegram-канал "Патрульный участок", еще в период с 2017 по 2018 годы уроженец Магнитогорска занимался сутенерством в Екатеринбурге, но вскоре был пойман на разбое в Асбесте и осужден на три года колонии. Однако, выйдя на свободу, он решил продолжить заниматься своей деятельностью: взял в аренду черную люксовую "Тойоту Камри", набрал в свою "фирму" девушек и начал развозить их по саунам Екатеринбурга.

Когда рецидивиста задержали первый раз, он написал явку с повинной, хотя позднее отказался от своих слов и перестал являться к дознавателю. Находясь под подпиской о невыезде и будучи фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 241 УК РФ, челябинец продолжал заниматься сутенерством, о чем вскоре узнали и правоохранители.

Задержать челябинца удалось накануне в одной из саун города-спутника Уральской столицы, куда мужчина и привез сотрудниц интим-индустрии. В настоящий момент фигуранту "светит" до 5 лет лишения свободы.