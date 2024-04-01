Библиотекари Астрахани стали победителями всероссийского конкурса

Центральная городская библиотека Астрахани стала победителем всероссийского конкурса.

Министерство культуры Астраханской области сообщает, что стали известны итоги ежегодного Всероссийского конкурса по выявлению лучших практик формирования и продвижения фондов модельных библиотек «Золотая полка». Организатором проекта выступила Российская национальная библиотека.

Накануне в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Фонды библиотек в цифровую эпоху» состоялось награждение победителей конкурса. Специальный приз за лучший видеоролик получила центральная городская библиотека Астрахани.

По признанию организаторов конкурса, сердца судейской коллегии покорил талисман астраханской библиотеки голубь Акакий, который и стал главным героем ролика. От его лица Центральная городская библиотека рассказала о фондах, мероприятиях и творческих креативных проектах, реализуемых в библиотеке.