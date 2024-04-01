Астраханские волонтеры организуют в регионе мероприятия Всероссийской акции «Красная гвоздика»

В Астрахани накануне прошла встреча с представителями Всероссийского движения «Волонтеры Победы» и благотворительного фонда «Память поколений».

Одной из главных тем для обсуждения стало проведение Всероссийской акции «Красная гвоздика», которая позволит собрать средства на медицинскую помощь ветеранам военных действий, сообщает Агентство по делам молодежи Астраханской области.

Также к 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне астраханские активисты «Волонтёры Победы» организуют другие тематические акции — «Свеча Памяти», «Бессмертный полк» и несколько передвижных выставок. Движение участвует во многих региональных инициативах, проводит исторические квесты для молодёжи, помогает в благоустройстве памятных мест и оказывает поддержку ветеранам.

Руководитель Дирекции по заботе о ветеранах «Волонтёры Победы» Ксения Юрьева и руководитель проектов благотворительного фонда «Память поколений» Георгий Казанов поделились с активистами своим опытом работы в данном направлении. Они подчеркнули, что особое внимание волонтерам нужно уделять оказанию адресной и всесторонней помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

«В этом году в Астрахани планируется проведения патриотического форума, который объединит усилия участников всех региональных патриотических организаций», — отметил руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Виктор Нуртазин.