Высшая коллегия судей рекомендовала Подносову на пост главы ВС РФ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда Ирины Подносовой на должность главы ВС России.

Как пишет РИА Новости, решение приняли единогласно. Подносова была единственным кандидатом, подавшим документы на эту должность.

Ирина Подносова родилась в Пскове, ей 71 год. В 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова (в один год с президентом РФ Владимиром Путиным). Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.

Ранее стало известно о смерти председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева. Ему было 80 лет. Причиной смерти стала долгая и продолжительная болезнь: речь идет об онкологии. Первый заместитель председателя Петр Серков временно исполнял обязанности председателя ВС.