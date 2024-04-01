В России создан новый дрон для работы в зоне радиационного заражения

В России создан FPV-дрон "Хруст", предназначенный для работы в зоне радиационного заражения.

"На дрон ставится необходимый для ситуации датчик (радиоактивности или загазованности), и пилот, получая информацию с датчика в режиме онлайн, совершает облет территории, включая здания, понимая, где сильнее загрязнение", - сказал РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного изделия "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Сегодня многие организации проявляют интерес к "Хрусту", однако в конкретные контракты пока не подписаны.