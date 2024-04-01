Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-февраль 2024 года вырос на 3,5%

Согласно данным Росстата, индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-февраль 2024 года вырос на 3,5%. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Земляки, начинаем трудовую неделю с хороших новостей. Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-февраль составил 103,5%. Таковы предварительные данные Росстата. Это значит, что наша экономика развивается и растет", - написал губернатор.

Глава региона отметил, что основной вклад в динамику промышленного производства внесла обрабатывающая промышленность. Здесь значения выше по сравнению с прошлым годом на 6,1%.

Отметим, что это уже устойчивая тенденция. В 2020 году Тюменская область продемонстрировала значительный рост промпроизводства – почти 14%. В 2022 - индекс немного снизился, но в 2023 году промышленное производство в Тюменской области за январь-сентябрь выросло более чем на 10%. Рост в обрабатывающем секторе составил почти 15%. Более чем в два раза увеличился выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий, в 1,3 раза - лекарств. На более чем 20% выросло производство транспортных средств и оборудования, стройматериалов и нефтепродуктов.

Динамичное развитие промышленных предприятий – это новые рабочие места и стабильные отчисления в бюджет. Что позволяет выполнять социальные обязательства и оказывать поддержку жителям региона.