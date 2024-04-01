Губернатор Новосибирской области поручил в течение трёх дней проверить все потенциально опасные в паводковый период места региона

01 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Теракт в "Крокусе"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Новосибирская область
Фото: Накануне.ru

Губернатор Новосибирской области поручил в течение трёх дней проверить все потенциально опасные в паводковый период места региона

В еженедельном оперативном совещании под руководством главы Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального Правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона.

В связи со стремительным наступлением тёплой погоды в течение этой недели и притоком талых вод Андрей Травников поручил руководителям городов и районов вместе с соответствующими органами провести инспекцию всех потенциально опасных мест – особенно опасных для детей, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Весна уже, по сути дела, в своих правах, каждый день ситуация и погода меняются. Будем надеяться, что весенние воды сойдут без последствий, но готовиться надо ко всяким ситуациям. В связи с этим обращаю внимание коллег, глав городов и районов ещё на одну угрозу – на риск попадания, в первую очередь детей, да и взрослых, в подтопленные участки – приямки, колодцы, ямы. У нас в конце недели – резкое потепление, поэтому даю прямое поручение в начале недели, с сегодняшнего дня по среду, организовать внеплановые обходы территорий, пока ещё водой полностью не заполнены приямки и низины, осмотреть все опасные места, принять меры для огораживания, или другие меры предотвращения рисков попадания туда людей, в первую очередь детей», – поручил Губернатор.

травников(2024)|Фото: nso.ru

Согласно докладам глав Карасукского и Баганского районов, рисков серьёзного подтопления из-за паводка в южных районах области не наблюдается.

Как доложил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, паводковая обстановка на территории региона стабильная, подтопленных жилых домов и объектов экономики нет. В настоящее время погодные условия способствуют формированию резкого возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком. На реках области продолжается процесс изменения структуры и уменьшения толщины льда, а также разрушения ледового покрова. В соответствии с прогнозом, в ближайшие 3-4 дня ожидается вскрытие рек Бердь, Иня, Карасук. На прошлой неделе в результате повышения дневных температур, активного снеготаяния, а также подъёма уровня талых вод на территории города Бердска и 5 районов области наблюдались подтопления приусадебных участков, оказывалась адресная помощь жителям.

Виктор Орлов отметил, что главам муниципальных образований Новосибирской области необходимо ежедневно держать ситуацию на контроле, привлекать необходимые силы и средства. В районах имеется более 400 мотопомп, в большинстве своём поставленных за счёт средств областного бюджета.

(2024)|Фото: nso.ru

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский доложил о том, что на прошлой неделе было 11 переливов через проезжую часть на региональных дорогах. Два случая перелива – в Искитимском и Карасукском районах – ликвидированы, 9 – действующих (4 в Карасукском районе, 2 в Искитимском, 2 в Тогучинском и 1 в Кочковском). На участках с действующими переливами проезд транспорта обеспечен, выставлены соответствующие знаки. Толщина водного слоя переливов – от 1 до 5 сантиметров, движению это не мешает.

Теги: андрей травников, весенний паводок, чс, вскрытие рек, снеготаяние


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети