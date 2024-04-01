Ural Music Night открывает прием заявок на самые судьбоносные истории, связанные с фестивалем

Ural Music Night объявил старт приема заявок на опен-колл историй о фестивале. Судьбоносные встречи, события, изменившие жизнь и необычные случаи - каждую историю прочитает Оргкомитет, после чего пригласит авторов лучших рассказов на подкаст, посвященный "Уральской ночи музыки".

Как сообщили Накануне.RU организаторы, история обязательно должна быть связана с Ural Music Night. За девять лет фестиваль объединил более 100 тыс. зрителей со всей России. Только в прошлом году его посетило 370 тыс. человек, 70 тыс. из которых туристы. В этом году "Уральская ночь музыки" отметит свой юбилей - запоет Екатеринбург уже 28 июля.

"Ural Music Night — это прежде всего музыка и слушатели, влюбленные в нее. На протяжении 10 лет мы создаем праздник на всю Уральскую столицу, на который съезжаются люди из разных городов России и других стран. Наверняка каждому есть, что вспомнить об "Уральской ночи музыки", и поделиться этой историей с нами", — рассказал исполнительный директор фестиваля Екатерина Пологова.

Кроме истории можно также отправить ретро-фотографии. Авторам лучших работ подарят мерч и пригласят на запись подкаста. Заполнить форму можно до 30 апреля.

Напомним, 28 марта завершился прием заявок для музыкантов на Ural Music Night. Сейчас также ведется набор участников на фестиваль "ГикКон" по трем направлениям: косплей-шоу, аллея авторов и питчинг творческих проектов и на "Красную строку" для издательств и книжных магазинов.