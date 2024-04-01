Москвичам рекомендовали поменять зимнюю резину на летнюю

Власти порекомендовали москвичам сменить резину на машинах. Уже некоторое время температура воздуха в столице даже ночью перестала опускаться ниже нуля, в среднем за сутки она достигает уже пяти-шести градусов тепла. А при плюсовой температуре зимняя резина перегревается и теряет сцепление с дорогой, пояснили в Центре организации дорожного движения.

"Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин. Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону", — заявил вице-мэр Москвы по транспортным вопросам Максим Ликсутов.

В ЦОДДе отмечают, что на зимней резине сложнее экстренно затормозить на сухом асфальте, разница в длине тормозного пути на летних и зимних шинах составляет около четырех метров.