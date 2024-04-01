Из Югры за правонарушения выдворят 30 мигрантов

В Югре полицейские провели рейд, направленный на профилактику нарушений миграционного законодательства, передает корреспондент Накануне.RU.

Только за сутки правоохранители выявили 103 административных правонарушения, 30 из которых влекут за собой выдворение за пределы страны.

Всего за сутки полицейские проверили 640 объектов социальной и бытовой инфраструктуры, в числе которых 140 мест компактного проживания иностранных граждан, 339 объектов общественного транспорта, 51 рынок, 33 объекта общественного питания и 18 строительных площадок.

Напомним, власти России обсуждают создание нового ведомства, которое будет отвечать за межнациональную и миграционную политику. Предполагается, что оно будет напрямую подчиняться главе государства. Сейчас ведется проработка структуры нового ведомства. Это может быть министерство, которое совместит те полномочия, которые сейчас есть у Федерального агентства по делам национальностей и Главного управления по вопросам миграции МВД. Также у нового ведомства может быть статус агентства в подчинении президента с такими же широкими полномочиями.

Ранее стало известно, что Министерство труда России разработало проект закона, который ужесточает пребывание иностранцев в РФ.