В Петербурге с 1 апреля начнут взимать курортный сбор

С 1 апреля в Санкт-Петербурге начинают взимать курортный сбор в размере 100 рублей с совершеннолетних гостей, проживающих в гостиницах, санаториях и других объектах размещения более суток. Об этом сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников в своем телеграм-канале.

Средства, которые поступят в бюджет Петербурга от туристов, пойдут на развитие курортной инфраструктуры.

Более 20 льготных категорий граждан полностью освобождены от уплаты сбора. Среди них: участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, многодетные семьи.

Ранее проект закона о введении туристического сбора регионами России, который попал в Госдуму в сентябре 2022 года, был отозван из нижней палаты парламента. Бюджетный комитет нашел в законопроекте о туристическом сборе в субъектах РФ недостатки.

Законопроект закреплял понятие туристического сбора вместо курортного. Парламентарии хотели дать возможность регионам самостоятельно вводить его на своей территории.