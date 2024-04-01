В Екатеринбурге вновь сменился директор "Центра организации движения"

В Екатеринбурге во второй раз с начала нынешнего года сменился руководитель муниципального бюджетного учреждения "Центр организации движения".

Как сообщается на официальном портале города, сейчас пост директора МБУ "ЦОД" занимает Евгений Акутин. Известно, что ранее он руководил управлением капитального строительства Екатеринбурга.

Напомним, что первый раз в этом году начальник "Центра организации движения" сменился в январе. Возглавлявший МБУ Данил Меркулов был отправлен в отставку. На пост директора был назначен бывший сотрудник городского управления МВД Андрей Синелобов.

Ранее стало известно, что на реализацию новой транспортной реформы в Екатеринбурге потребуется 13 млрд рублей.