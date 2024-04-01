Болгария начинает выдачу шенгенских виз россиянам

С 1 апреля консульская служба посольства Болгарии в Москве и генеральное консульство страны в Санкт-Петербурге начнут выдавать россиянам шенгенские визы.

В марте этого года Шенгенская зона была расширена на Болгарию и Румынию, теперь эти страны также могут выдавать шенгенские визы.

Отмечается, что выданные до 31 марта 2024 года визы типа С можно будет использовать только для поездок собственно в Богларию и Румынию, а также на Кипр. Выданные ранее визы типа D позволят ездить по всей территории Шенгена.