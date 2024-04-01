01 Апреля 2024
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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Арестович*: Нужно призвать сотни тысяч молодых штурмовиков

Бывший советник Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов), заявил, что нужно срочно призывать 300-400 тысяч молодых штурмовиков. Без этого нынешний украинский режим не может обойтись.

Сейчас в ВСУ тяжелая ситуация, людей не хватает. Во многих бригадах давно воюют водители, повара, банщики и зенитчики в качестве штурмовой пехоты. Режим мобилизует 50-летних, которые "еле дышат", поэтому они не могут выполнять штурмовые действия. И вообще мужчины старше 40 лет практически небоеспособны, потому что люди не занимается физкультурой, неправильно питается. Так что нужно бросать молодых. Но пока, по закону, мобилизовать можно только с 27 лет. Эта граница должна быть максимально снижена, считает Арестович.

"Молодежь нужна, мы бережем молодежь, но как бы мы не уберегли ее ценой пропажи целой страны", - предупреждает он.

Характерно, что совсем недавно Арестович резко критиковал режим Зеленского и вещал про большие проблемы на фронте. Но потом в очередной раз изменил риторику. Это связано с тем, что он рассчитывал на уход Зеленского, который совсем скоро потеряет легитимность. Но когда на Западе было решено замять пока эту тему, Арестович снова начал говорить о победах, рассчитывая вернуться в окружение Зеленского, пишут СМИ.

Теги: арестович, всу, украина, мобилизация


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