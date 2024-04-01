В России заработал режим блокировки продаж просроченных товаров

В России с 1 апреля заработал механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки.

Режим стартовал с табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кегов, пишут "Известия".

Далее режим поэтапно будет внедряться в нескольких группах товаров, подлежащих маркировке: молочная продукция, вода, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи, безалкогольные напитки и медицинские изделия.

Как сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), помимо пользы для потребителей, такой механизм — это новый инструмент контроля в условиях моратория на проверки для государства. Если касса магазина не подает данные в формате разрешительного режима или система "Честный знак" фиксирует отклонения, то это повод для Роспотребнадзора обратить внимание на данного продавца.

Ранее сообщалось, что занимающиеся разработкой ПО для этих целей компании обновили торговое оборудование для магазинов. Готовность блокировки подтвердили в X5 Group, "Ленте", "О’Кей" и "Магните". Отмечалось, что ретейл будет отправлять товары с истекшим сроком годности на утилизацию или продавать некоторые из них сельхозпроизводителям.