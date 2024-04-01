Дело об убийстве екатеринбурженки нанятым ею строителем передано в суд

Дело об убийстве 39-летней жительницы Екатеринбурга, убитой на собственном дачном участке, передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла 26 сентября 2023 года. Тогда Елена отправилась в деревню Курманку возле Заречного, где за три недели до убийства купила участок. Ранее женщина через объявление наняла в качестве строителя Алексея Протасова, привезла к себе на участок, где он работал и жил. Как после задержания рассказал сам обвиняемый, зарплату он получал ежедневно, однако в тот день, будучи пьяным, поругался с нанимателем из-за денег.

Мужчина нанес екатеринбурженке не менее семи ударов металлическим профилем по голове, телу и конечностям. Затем он забрал у Елены смартфон за 48 тыс. рублей, угнал ее автомобиль "РЕНО АРКАНА", обнаружив банковскую карту в машине, снял с банковского счета свыше 68 тыс. рублей. Не справившись с управлением, обвиняемый попал в ДТП и бросил авто на дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге.

У Елены дома находился малолетний сын. Когда мама не вернулась даже утром, мальчик позвонил отцу, который на тот момент уже не проживал с семьей. Приехав на участок, родственники обнаружили тело женщины привязанным к стулу.

В отношении Протасова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), чч. 2, 3 ст. 158 (кража, с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, находившейся при потерпевшей, а также с банковского счета), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

Накануне прокуратура наконец направила уголовное дело в Белоярский районный суд для рассмотрения по существу.