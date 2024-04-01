Дело об оскорблении мальчика в Z-шапке рассмотрит Октябрьский райсуд Екатеринбурга

Дело Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z, направили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

В апреле прошлого года мужчина нецензурно обругал ребенка из-за изображенной на его шапке буквы Z – одного из символов специальной военной операции. Позже выяснилось, что отец школьника – росгвардеец и участник СВО. В итоге агрессора задержали с ОМОНом и завели административное дело по статье "Мелкое хулиганство".

Затем Неустроев стал фигурантом уже уголовного дела по статье "Хулиганство", однако Ленинский районный суд по ходатайству следователя уголовку прекратил и назначил судебный штраф в 7 тысяч рублей. Такое наказание показалось гособвинению слишком мягким.

Решение пересмотрели, дело отправили обратно следователям, а после – снова в Ленинский райсуд. Позже прокурор настоял на изменении территориальной подсудности. Для ее определения дело передали в Свердловский областной суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции, суд постановил: направить уголовное дело в отношении Александра Неустроева в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Он и рассмотрит материалы по существу.

Дата рассмотрения пока неизвестна.