В России изменились правила сдачи экзамена на автомобильные права

В России с 1 апреля изменились правила сдачи экзамена на автомобильные права и сам регламент получения прав.

Теперь до экзамена не допустят тех, кто учился в автошколе, не имеющей специального заключения ГИБДД о проверке учебно-материальной базы.

Еще одно ограничение: сдавать экзамен на категорию D (автобусы) нельзя будет сдавать, если у кандидата нет года стажа вождения легкового автомобиля или грузовика.

Также к сдаче экзамена не допустят тех, кто получил повестку в военкомат (также нельзя будет просто заменить права).

Сам экзамен чуть-чуть упрощается. Так, увеличивается число штрафных баллов, которые кандидат может набрать – с пяти до семи. Меняется и начисление баллов: за непристегнутый ремень или пересечение стоп-линии начисляли пять штрафных баллов, теперь — четыре.

Также в ГИБДД, наконец-то, пояснили, что такое "неуверенное использование органов управления транспортного средства" (один балл): рывки при старте, чрезмерно резкое торможение, начало движения на "ручнике", долгое переключение передач.

Элемент "обгон или опережение" более не является обязательным во время экзамена (поскольку это не всегда возможно сделать), решение остается за экзаменатором.

В ГИБДД считают, что эти изменения увеличат число людей, сдающих экзамен с первого раза, сейчас таких всего 11%.

Но есть и ужесточения. Раньше если кандидат три раза подряд не сдавал "вождение", он мог прийти повторно пробовать сдавать экзамен через месяц. Теперь ему придется ждать от шести до девяти месяцев.