Суд Нового Уренгоя взыскал с мэрии миллион за нападение собак на ребенка

В Новом Уренгое администрация должна выплатить ребенку 1 млн руб. за укус бродячей собаки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе

Животное накинулось на ребенка в декабре 2023 года. Пострадавшая была госпитализирована в травматологическую больницу с укушенными ранами. По факту нападения бездомных собак было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Прокуратура в интересах пострадавшей направила иск в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с муниципалитета компенсацию в размере 1 млн рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.