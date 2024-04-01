В Белгородской области пострадавшие от ВСУ сельхозпредприятия получат 400 млн

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что власти сегодня перечислят 400 млн руб. 35 сельхозпроизводителям, пострадавшим от обстрелов ВСУ.

"Я очень благодарен за помощь нашей области. Начинаем собирать документы на третий транш. Напомню, что мы получили около 2 млрд рублей на это направление", - написал Гладков в своем telegram-канале.

В области продолжают выдавать продуктовые наборы жителям Грайворонского округа и отправлять детей в другие регионы.