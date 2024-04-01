01 Апреля 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале обстреляли пассажирский автобус: полиция ищет двух подростков

В Каменске-Уральском неизвестные обстреляли пассажирский автобус. Сейчас полиция ведет поиск стрелков, которыми могут быть подростки.
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Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, находившиеся в салоне пассажиры, кондуктор и водитель не пострадали. По его данным, одно стекло автобуса от удара покрылось сеткой.

"Сейчас сотрудники территориального ОВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения и опрашивают жителей микрорайона, чтобы установить личности двух подростков, которые были замечены вблизи места происшествия. По предварительным данным, несовершеннолетние применили в ходе своего противоправного поступка рогатку или пневматический пистолет", - сообщил полковник Горелых.

Он отметил, что если нарушителей найдут, то к ним будут приняты меры.

"По итогам проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение. А в случае установления "шалунов" примут к ним и к их законным представителям, а также к руководству учебного заведения, где они обучаются, комплекс мер профилактического характера", - добавил Валерий Горелых.

Напомним, недавно в Екатеринбурге задержали двух подростков, подозреваемых в стрельбе по окнам электричек.

Теги: автобус, подростки, стрелки, полиция, Каменск-Уральский


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