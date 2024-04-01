01 Апреля 2024
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Политика В бывшем СССР
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украине Сырского обвинили во лжи о ситуации на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский лжет, когда говорит о том, что количество захваченных боевиками позиций превышает количество утраченных. Об этом заявил известный украинский пропагандист Юрий Бутусов, комментируя недавнее интервью Сырского, в котором он заявил о подготовке нового наступления.

То, что России не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, тоже вранье. Российская армия продвигается, говорит Бутусов. Врет и Зеленский, когда утверждает, что ситуацию удалось стабилизировать и она для боевиков лучше, чем 2-3 месяца назад. За это время Россия освободила Авдеевку, напоминает он.

Характерно, что на "Ютубе" наиболее популярным комментарием под выпуском Бутусова о первых результатах работы Сырского на посту главкома стал тот, в котором говорится, что Сырский является послушным  исполнителем указаний главы офиса Зеленского Андрея Ермака. А также тот, что в госпиталях все больше колясочников, а в республике - вдов и сирот. В целом практически все комментарии резко отрицательные в отношении к нынешнему политическому режиму и лично Зеленскому, которого удостаивают уничижительных эпитетов. Украинцы пишут о тотальной лжи, обмане, коррупции, безразличии к судьбе людей. Очень многие ностальгируют по бывшему главкому Валерию Залужному, с которым Сырский и рядом не стоял.

Теги: украина, сырский, всу


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