Жители Екатеринбурга зачитали рэп против застройки парка 50-летия ВЛКСМ

Жители Екатеринбурга обратились к главе региона Евгению Куйвашеву с рэпом, в котором осудили застройку парка 50-летия ВЛКСМ. Горожане рассказали об истории парка, который всего за несколько лет превратился из зеленой зоны в место, где расположены элитный ЖК, два храма, школа, а вскоре появится и студенческое общежитие.

Видео с рэпом публикует Ural Mash. Екатеринбуржцы надеются, что их творчество подогреет интерес других горожан к проблеме, а сердце Куйвашева растает и вспомнит обещание не застраивать парки.

"Евгений Владимирович в свое время заявлял, что парки застраивать не будут. Мораторий на застройку парков. Он давал поручение, чтобы была создана рабочая группа, работа никакая не ведется", - рассказывают местные жители.

"Гурарий, которая предложила городскую думу в качестве площадки для рабочей группы. Она же шла на выборы под этим лозунгом: "Гурарий - за дендрарий". Теперь Гурарий что говорит? "Мы не можем обсуждать вопрос этого участка, потому что в наши полномочия это не входит";

"Они ждут, когда начнется котлован и мы отстанем, но мы не отстанем";

"Школьным парком обещали нам это сделать, чтобы мы сочетали теорию с практикой. Если бы я знал, что потом поставят церковь одну, потом вторую, потом отнимут юннаты, что академия хочет строить гостиницу, то я бы, конечно, лучше бы получил двойку по труду. Нас обманули, и когда тут стали переиначивать, нас не спросили. Это кидалово, обыкновенное кидалово в нашей стране".

Напомним, что на участке планируют построить общежитие училища олимпийского резерва с административно-хозяйственным корпусом и медико-восстановительным центром. Ситуация неоднозначная. На первый взгляд, горожане выступают против застройки парка, на что городские и региональные власти их успокаивают обещаниями "не трогать парк 50-летия ВЛКСМ". Однако мнение на счет того, что считать "парком" у обеих сторон разное, власти утверждают, что часть территории изначально принадлежала спортивному учреждению.

Ранее горожане даже записали обращение к президенту Владимиру Путину. Сейчас же они настаивают на проведении публичных слушаний. Ранее проводимые общественные обсуждения, считают горожане, были просто для галочки, но теперь требуют действительно учесть их мнение, собрав под соответствующим заявлением более 350 подписей. Несмотря на это, местные власти екатеринбуржцам отказали.