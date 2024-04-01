Жители Екатеринбурга зачитали рэп против застройки парка 50-летия ВЛКСМ

01 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Теракт в "Крокусе"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: телеграм-канал &quot;Парк 50-летия ВЛКСМ//На районе&quot; / t.me/park50let

Жители Екатеринбурга зачитали рэп против застройки парка 50-летия ВЛКСМ

Жители Екатеринбурга обратились к главе региона Евгению Куйвашеву с рэпом, в котором осудили застройку парка 50-летия ВЛКСМ. Горожане рассказали об истории парка, который всего за несколько лет превратился из зеленой зоны в место, где расположены элитный ЖК, два храма, школа, а вскоре появится и студенческое общежитие.

Видео с рэпом публикует Ural Mash. Екатеринбуржцы надеются, что их творчество подогреет интерес других горожан к проблеме, а сердце Куйвашева растает и вспомнит обещание не застраивать парки.

"Евгений Владимирович в свое время заявлял, что парки застраивать не будут. Мораторий на застройку парков. Он давал поручение, чтобы была создана рабочая группа, работа никакая не ведется", - рассказывают местные жители.

"Гурарий, которая предложила городскую думу в качестве площадки для рабочей группы. Она же шла на выборы под этим лозунгом: "Гурарий - за дендрарий". Теперь Гурарий что говорит? "Мы не можем обсуждать вопрос этого участка, потому что в наши полномочия это не входит";

"Они ждут, когда начнется котлован и мы отстанем, но мы не отстанем";

"Школьным парком обещали нам это сделать, чтобы мы сочетали теорию с практикой. Если бы я знал, что потом поставят церковь одну, потом вторую, потом отнимут юннаты, что академия хочет строить гостиницу, то я бы, конечно, лучше бы получил двойку по труду. Нас обманули, и когда тут стали переиначивать, нас не спросили. Это кидалово, обыкновенное кидалово в нашей стране".

Напомним, что на участке планируют построить общежитие училища олимпийского резерва с административно-хозяйственным корпусом и медико-восстановительным центром. Ситуация неоднозначная. На первый взгляд, горожане выступают против застройки парка, на что городские и региональные власти их успокаивают обещаниями "не трогать парк 50-летия ВЛКСМ". Однако мнение на счет того, что считать "парком" у обеих сторон разное, власти утверждают, что часть территории изначально принадлежала спортивному учреждению.

Ранее горожане даже записали обращение к президенту Владимиру Путину. Сейчас же они настаивают на проведении публичных слушаний. Ранее проводимые общественные обсуждения, считают горожане, были просто для галочки, но теперь требуют действительно учесть их мнение, собрав под соответствующим заявлением более 350 подписей. Несмотря на это, местные власти екатеринбуржцам отказали.

Теги: Екатеринбург, рэп. парк 50-летия ВЛКСМ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.01.2024 13:28 Мск Власти отказали екатеринбуржцам в публичных слушаниях по парку 50-летия ВЛКСМ
Ранее 16.01.2024 15:22 Мск Жители Екатеринбурга настаивают на публичных слушаниях по застройке парка 50-летия ВЛКСМ
Ранее 10.01.2024 13:36 Мск Мэрия отрицает наличие учебных территорий в проекте благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ
Ранее 22.12.2023 13:01 Мск "Собачий парк" в Екатеринбурге все же позволят застроить общежитиями
Ранее 18.12.2023 13:42 Мск Орлов: Площадь парка 50-летия ВЛКСМ сокращаться не будет
Ранее 05.12.2023 10:56 Мск Куйвашев: Застраивать Парк 50-летия ВЛКСМ никто не будет
Ранее 01.12.2023 16:21 Мск Екатеринбуржцы просят Путина остановить застройку парка 50-летия ВЛКСМ

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети