Эрдоган признал поражение своей партии на местных выборах

Президент Турции Реджеп Эрдоган признал поражение своей партии на проведших в стране местных выборах.

Он пообещал "уважать решение нации", пишет "Интерфакс".

"К сожалению, мы не добились желаемых результатов", - сказал Эрдоган, выступая из штаб-квартиры своей Партии справедливости и развития (ПСР).

Ранее выяснилось, что совладелец и председатель совета директоров компании по производству дронов Baykar Сельчук Байрактар может стать преемником президента Турции Реджепа Эрдогана. Байрактар женат на дочери президента и является одним из самых популярных общественных деятелей в стране. Сторонники бизнесмена рассматривают вариант его выдвижения на пост президента Турции.