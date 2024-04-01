В Прикамье эвакуировали медицинский университет

В Перми эвакуировали Пермский государственный медицинский университет им. Вагнера из-за оставленной бесхозной сумки. Об этом сообщает telegram-канал "ЧП Пермь | новости".

Персонал и студентов университета эвакуировали.

В министерстве территориальной безопасности Прикамья сообщили, что была проведена проверка. Угрозы жизни и безопасности не обнаружено.

"1 апреля в Министерство территориальной безопасности поступила информация о нахождении подозрительной сумки на территории стоматологической поликлиники, расположенной на ул. Луначарского в г. Перми. Правоохранительными органами проведена проверка. Угроз жизни и здоровью населению не выявлено. Просим граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации", - говорится в сообщении.