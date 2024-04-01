Следователи изъяли в МЧС документы о проверках в "Крокусе"

Следователи изъяли в подразделениях ГУ МЧС по Московской области документы, связанные с проведением проверок противопожарного состояния "Крокус сити холла". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В частности, анализируются данные о том, выявлялись ли нарушения, как контролировалось их устранение.

Отмечается, что здание "Крокуса" относится к объектам категории значительного риска. На таких объектах проверки могут проводиться раз в четыре года. Последняя там проводилась в 2019 году. В 2020 году в действие вступил мораторий на проверки объектов, за исключением относящихся к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить, как работали системы оповещения в "Крокус Сити Холле" во время теракта и были ли открыты эвакуационные выходы. Baza писала, что у следователей появилась информация о четырех заблокированных лестницах в "Крокус сити холл" во время теракта. Кроме того, по словам очевидцев, на дверях с "Антипаникой" висели велосипедные замки, которые пострадавшим пришлось ломать своими руками.

Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, опроверг эти высказывания. По его словам, эвакуационные выходы в "Крокус Сити Холле" работали в штатном режиме, люди, спасаясь, натыкались на запертые двери для персонала, они вели в служебные помещения.