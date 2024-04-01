Умер сценарист "Городка" и "Голубого огонька" Пелишенко

Кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина сообщила в своем telegram-канале о смерти сценариста Святослава Пелишенко.

"Ушел Слава, Святослав Пелишенко. Сэр Капитан команды Джентльменов. Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый. Унес с собой кусочек моей жизни, кусочек моего сердца. Всегда восхищалась им и высоко ценила, как и его друзья КВНщики, физики и не только", - написала Альперина.

Пелишенко много лет играл в КВН, был капитаном команды "Одесские джентльмены". Был одним из авторов программ "Городок", "Голубой огонек на Шабаловке", "Субботний вечер", "Песня года" и других развлекательных программ.