"Автомобилист" опубликовал расписание полуфинальной серии Кубка Гагарина

ХК "Автомобилист" опубликовал расписание полуфинальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, 3 и 5 апреля хоккеисты Николая Заварухина сыграют в Магнитогорске, а 7 и 9 апреля примут соперника на льду КРК "Уралец". В случае необходимости пятый матч серии пройдет в Магнитогорске 11 апреля, шестой состоится в Екатеринбурге 13 числа. Если же понадобится седьмая игра, она вновь пройдет на домашнем льду "Металлурга" 15 апреля.

Стоит отметить, что "Автомобилист" и "Металлург" сыграют друг с другом в плей-офф второй сезон подряд. Год назад соперники встречались в первом раунде. Тогда победа по итогам серии из семи матчей осталась за "Магниткой".

Напомним, в нынешнем сезоне "Автомобилист" выбил из Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" и петербургский СКА. В свою очередь, "Металлург" прошел хабаровский "Амур" и московский "Спартак".