01 Апреля 2024
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Южноуральские власти не смогли помочь оставшейся без пенсии 94-летней челябинке

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко сообщила, что не сможет помочь 94-летней жительнице Челябинска Надежде Татаренко, которая треть жизни проработала на заводе по обогащению урана в Таджикской ССР, но после переезда на Южный Урал осталась без пенсии.

Надежда Татаренко переехала в Челябинск из Таджикистана в 2022 году. Экс-сотрудница секретного предприятия, которое обеспечивало СССР ураном для создания ядерного щита, даже не подозревала, что в 94 года останется без пенсии в России. В союзной республике она оказалась по распределению, за работу на вредном производстве награждена медалью из Москвы, а теперь выяснилось, что пенсионные выплаты на родине ей не положены.

"Изучили ситуацию, провели рабочую встречу с представителями Социального фонда. Ей, к сожалению, не получится оказать содействие. По существующему договору между Россией и Таджикистаном пенсию платит страна, ее назначившая, в данном случае — Таджикистан. И не было бы проблем, но в пересчете на рубли она составляет около 2500 (в СМИ рассказывали об этой истории), — говорится в телеграм-канале омбудсмена. — Поэтому при принятии таких судьбоносных решений рекомендую сначала получить грамотную консультацию о сложившихся отношениях между государствами".

Вице-спикер Мосгордумы от "ЕР" Андрей Медведев полагает, что особенности миграционной политики в РФ уже давно надо менять.

"Русская пенсионерка 94-х лет переехала в Россию из Таджикистана. Туда ее когда-то отправили по распределению, работать на урановом предприятии. И она полагала, что на Родине ей будут платить нормальную пенсию. Но нет. Надежде Сергеевне не повезло. Она попала в Челябинск. В это время у нас мигрантам, плохо говорящим по-русски, выдают и пенсии, и социальные пособия, и места в школах. А русской пенсионерке отказали в выплате пенсии. Местная дама-омбудсмен выдала тогда следующее разъяснение, по степени цинизма перекрывающее все", — отметил Андрей Медведев.

Напомним, в январе 2024 года общественность взбудоражила новость о том, как русский IT-шник из Казахстана с семьей проходил в Челябинске все круги ада, пытаясь получить гражданство РФ. Он сдал экзамен на русский язык (!), однако обнаружил, что УФМС в своей работе отдает приоритет мигрантам, которые к тому же чуть ли не на ходу якобы раздают взятки, чтобы решить нужные им вопросы, в том числе с воинским учетом.

Теги: пенсия, Надежда Татаренко, Юлия Сударенко


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