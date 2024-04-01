В Алапаевске временно изменили автобусные маршруты из-за плохого состояния дорог

Жителей Алапаевска предупредили об изменении движения автобусов, следующих по маршрутам №4, 7 и 8. Причиной тому стало неудовлетворительное состояние дороги.

"С 6.00 часов 1 апреля 2024 года ограничивается движение маршрутных транспортных средств следующих по маршруту 4, 7 и 8, а также междугородний маршрут "Алапаевск - Нижний Тагил", по улице Николая Островского на участке от улицы Красина до улицы Некрасова в Алапаевск, в связи с выявленными многочисленными дефектами покрытия проезжей части дороги в виде выбоин", - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

При этом, общественный транспорт все же будет ходить, но в обход улицы Николая Островского. Все ограничения будут сняты только после приведения участка дороги в нормативное состояние.

Кроме того, в отношении обслуживающей данный участок дороги организации возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Теперь ей грозит штраф от 200 до 300 тыс. рублей.