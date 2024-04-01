По делу о деприватизации "Макфы" арестованы активы Юревича и Белоусова на 100 трлн

ФССП арестовала счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Это сделано для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества "Макфы" и аффилированных с ней компаний в интересах РФ.

Сумма арестованных активов составляет 100 трлн руб., пишет в понедельник, 1 апреля, ТАСС. Для сравнения, годовой размер бюджета РФ составляет 35 трлн руб. Для обеспечения иска ГП РФ по решению Центрального районного суда Челябинска арестованы 100% акций таких компаний, как "Первый хлебокомбинат", "Макфа", "СМАК", "Новая пятилетка", "Долговское" (акции, принадлежащие Наталье Петрашевой и Наталье Юревич, а также частной кипрской компании "Сула Гранти ЛТД"). Также арестованы принадлежащие родственнице Юревича и зятю Белоусова акции "Челябинскоблгаза", а также акции компании "Арком" и ЧАО "Каланчакский комбинат хлебопродуктов", принадлежащие нидерландской компании "Эм Джи Си Интернэшнл Б.В. (MGC International B.V.). Ответчиками по иску привлечены Юревич, Белоусов и супруга последнего.

Напомним, по мнению Генпрокуратуры, бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах государственной власти, в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. Юревич с 2000 по 2005 гг. являлся депутатом Госдумы, а до 2010 г. был главой Челябинска. Впоследствии до 2014 г. он занимал пост губернатора Челябинской области. Белоусов в 2011-23 гг. был депутатом трех созывов Госдумы. В иске сказано, что ответчики "использовали для достижения собственных бизнес-интересов" высокое положение во власти. По закону они должны были отказаться от ведения бизнеса.

Юревич и Белоусов находятся за границей, они объявлены в международный розыск. Еще в 2017 году против них были возбуждены уголовные дела о получении взяток на около 3,3 млрд руб. за покровительство подрядчикам дорожного строительства в Челябинской области. По словам собеседников издания, Юревич "приобрел" гражданство Кипра, якобы он сам и Белоусов продолжают через третьих лиц контролировать бизнес, а часть активов они перевели в офшоры, зарегистрированные на Кипре.