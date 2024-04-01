Депутаты Госдумы предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен

В России могут начать индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен, установленных Росстатом на конец года.

Соответствующий проект закона с поправками в Трудовой кодекс подготовлен к внесению фракцией ЛДПР. Из документа следует, что Трудовым кодексом РФ определена обязанность работодателя проводить индексацию зарплаты в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, однако не определен конкретный порядок определения уровня повышения заработной платы. Реальный уровень роста цен на товары и услуги и практике имеет большее значение, чем данные официальной статистики, сказано в законопроекте.

При этом нередко ценообразование носит скачкообразный характер, с чем россиянам пришлось столкнуться в 2023 году при росте стоимости яиц и мяса курицы. Законопроектом предлагается определить зависимость между повышением заработной платы и индексом потребительских цен на все товары и услуги, установленные Росстатом на конец года, индексируя заработную плату не менее чем в двойном размере от указанного значения.

Как отметил глава партии Леонид Слуцкий, только индексация зарплат не менее чем в двойном размере от индекса потребительских цен позволит изменить или хоть как-то повлиять на реальные доходы граждан, сообщают "Известия".