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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Молодым семьям в России захотели давать беспроцентный заем на жилье

В России молодым семьям хотят выдавать беспроцентный заем на приобретение или строительство жилья.

С такой инициативой к главе правительства РФ Михаилу Мишустину обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она указала, что последние три года суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,42 ребенка в среднем на одну женщину, что в два раза ниже показателя 1990 года. Парламентарий отметила, что указом президента 2024 год объявлен Годом семьи, в рамках которого правительством должна быть проведена комплексная работа по улучшению демографической политики и укреплению института семьи.

Законодатель предложила кабмину ввести дополнительные меры господдержки для молодых семей, среди которых – разработка государственной программы по предоставлению молодой семье беспроцентного целевого займа на приобретение или строительство жилого помещения со сроком погашения до 25 лет. Под молодой семьей понимается семья, имеющая одного и более детей, не достигших возраста 18 лет, в которой возраст каждого из супругов, граждан РФ, либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет.

Как отметила Лантратова, эта инициатива будет способствовать улучшению демографического положения в стране, а также стимулированию рождения второго ребенка для семей и последующего увеличения количества многодетных семей, сообщают "Известия".

Ранее молодым многодетным семьям в России захотели предоставить беспроцентную ссуду на покупку жилья.

Теги: жилье, семьи


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