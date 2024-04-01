Российская молодежь предпочитает работу в офисе, а не на стройплощадке

В России молодежь не готова выбирать строительную площадку в качестве рабочего места.

Молодые россияне предпочитают работу в офисе или удаленную работу из дома. Как сказано в комплексном исследовании АНО "Московский урбанистический форум", проведенном при поддержке департамента градостроительной политики Москвы с участием экспертов Минстроя, для повышения привлекательности строительной отрасли компаниям необходимо активно использовать соцсети и популярных блогеров.

По словам экспертов, для ликвидации дефицита кадров требуется повышение престижа профессии, сообщают "Ведомости".

Ранее в Госдуме представили проект стратегии молодежной политики.