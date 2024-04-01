В РФ оценили изменение уровня жизни многодетных семей

В России доля многодетных семей, испытывающих трудности с покупкой тех или иных благ из-за низких доходов, уменьшилась с 2018 по 2022 годы, однако по-прежнему остается высокой.

Как сообщила старший научный сотрудник Института экономики РАН Елена Гришина в своей статье "Материальное положение многодетных семей и факторы роста их доходов". Материальное положение многодетных семей улучшилось по большинству показателей. Экономист оценивала уровень жизни многодетных семей на основе данных "Комплексного наблюдения условий жизни населения", которое проводится Росстатом каждые два года и позволяет выявить нуждающиеся домохозяйства.

Доля тех, кто не может покупать каждому члену семьи две пары обуви по сезону, уменьшилась с 40 до 25%, а тех, кто не может употреблять фрукты в любое время года, – с 21 до 13%. В целом удельный вес домохозяйств, испытывающих более двух аналогичных лишений, упал с 58 до 48%.

Доля семей, которые не могут позволить купить по две пары обуви на сезон, уменьшилась, но многие не готовы к неожиданным высоким тратам. Отмечается, что доля нуждающихся снизилась, но многие продолжают испытывать трудности, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что в России детям из многодетных семей могут сделать скидку в 50% на оплату обучения в вузах.