Социологи зафиксировали рост тревоги после теракта в "Крокусе"

Фонд "Общественное мнение" провел соцопрос после теракта 22 марта в "Крокус сити холле".

34% участников исследования назвали произошедшее самым запоминающимся событием. Далее идет военная операция на Украине (21%) и выборы президента (13%).

В первые дни после теракта тех, кто испытывал тревогу, стало больше на 8 п. п.: рост с 34% 10 марта до 42% 25 марта. Количество спокойных опрошенных граждан, соответственно, снизилось с 58 до 51%. Тревога из-за событий в концертном зале сохранится у россиян дольше, чем обычно после терактов. Это естественная реакция на катастрофы и бедствия, сообщают "Ведомости".

Вечером 22 марта несколько человек ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. СКР возбудил дело о терроризме. Власти сообщили о задержании 11 подозреваемых по уголовному делу. 26 марта спасатели завершили поисковые работы и ликвидировали последствия пожара на месте теракта. За это время они обследовали территории в более чем 8 тыс. кв. м. По последним данным, погибли 144 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.