В аптеках закончился онкологический препарат уромитексан

В России пациенты столкнулись с дефицитом онкологического препарата уромитексан (международное непатентованное наименование – месна, входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) от американской компании Baxter.

Его нет в наличии как минимум в аптеках Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирска, Ижевска, Саратова, Самары, Волгограда, Нижнего Новгорода, Краснодара, Воронежа, Сочи, Казани.

В Росздравнадзоре заявили, что сведения об уромитексане последний раз поступили в автоматизированную информационную систему ведомства в апреле 2023 года.

В октябре 2023 года производитель уведомил Росздравнадзор, что продолжит осуществлять поставки "только уже произведенной продукции в соответствии с заказами на отгрузку, которые были получены ранее от дистрибуторов". Последние поставки этого лекарства были прошлой весной, сообщают "Ведомости".

Ранее из аптек в половине регионов России начали пропадать препараты с действующим веществом циклоспорин.