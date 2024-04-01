Порог беспошлинного ввоза товаров снизился до 200 евро

В России установленный для граждан порог беспошлинного ввоза товаров, которые россияне покупают в зарубежных онлайн-магазинах, автоматически снижается с 1000 евро до 200 евро.

Это связано с тем, что 1 апреля закончился срок действия принятого в октябре 2023 года решения Евразийской экономической комиссии о его повышении до 1000 евро. В Евразийском экономическом союзе действует повышенный порог беспошлинного ввоза для физлиц, который до 1 апреля составлял 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

Если стоимость товаров превышала эту сумму или вес, уплачивалась пошлина в размере: для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, - 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм в части превышения норм, а для товаров, ввозимых багажом, - 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм.

Ранее сообщалось, что власти России рассматривают возможность отмены порога беспошлинного ввоза иностранных товаров, купленных за рубежом. В противном случае, как говорят представители ритейла, такой шаг симметрично увеличит стоимость зарубежной продукции, а продажи сократятся на треть.