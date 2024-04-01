В РФ появится отвечающее за межнациональную и миграционную политику ведомство

Власти России обсуждают создание нового ведомства, которое будет отвечать за межнациональную и миграционную политику.

Предполагается, что оно будет напрямую подчиняться главе государства. В настоящее время в прямом подчинении президента находятся как министерства (МВД, МИД, МЧС, Минобороны, Минюст), так и другие органы (СВР, ФСБ, ФСО, Росгвардия, Росфинмониторинг, Росархив, ГУСП, УДП и фельдъегерская служба).

Сейчас ведется проработка структуры нового ведомства. Это может быть министерство, которое совместит те полномочия, которые сейчас есть у Федерального агентства по делам национальностей и Главного управления по вопросам миграции МВД. Также у нового ведомства может быть статус агентства в подчинении президента с такими же широкими полномочиями.

28 марта прошло заседание президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям, который обсуждал подготовку к большому заседанию с участием президента 24 апреля, где могут затронуть эту тему, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что Министерство труда России разработало проект закона, который ужесточает пребывание иностранцев в РФ.