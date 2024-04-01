Владельцы каналов в Telegram смогут получать 50% дохода от рекламы

Мессенджер Telegram запустил монетизацию.

Авторы каналов с аудиторией более 1 тыс. будут получать 50% дохода от рекламы, которая отображается в них. Для обеспечения оплаты рекламы и вывода средств, компания будет использовать блокчейн TON, который недоступен пользователям из России, Украины, Палестины и Израиля и некоторых других стран.

Вывод средств станет доступен в течение ближайших недель на платформе Fragment. Доход по программе монетизации можно вывести без комиссии или использовать для оплаты рекламных объявлений в Telegram, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium.

Напомним, в апреле пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения.