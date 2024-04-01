Буданов* заявил о планах ВСУ ударить по новой железной дороге в Крым

Киев готовится к нанесению ударов по железной дороге, которую Россия строит для возобновления железнодорожного сообщения между ДНР, Запорожской и Херсонской областями с Ростовом-на-Дону и Крымом.

Как сообщил руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), так как процесс строительства почти завершен, "это может представлять для нас серьезную проблему.

Он дал понять, что подготовка к нанесению ударов со стороны украинских Вооруженных сил по новой железной дороге уже ведется. "В этом опыт у нас есть, и это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста", – отметил Буданов, сообщает "Страна.ua".

Ранее Буданов заявил, что Украина готовит серьезную военную операцию в Крыму.