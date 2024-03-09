Уникальный поезд Минобороны "Сила в правде" прибудет в Астрахань

"Во вторник, 12 марта, в Астрахань прибудет уникальный поезд Министерства Обороны «Сила в правде». Он проходит путь через всю страну от Москвы до Владивостока для того, чтобы рассказать о реальных победах наших бойцов", -сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В девяти вагонах этого уникального поезда развернуты экспозиции музея Вооруженных Сил России, посвященные всем родам войск. На отдельной платформе –выставка трофейной военной техники.

Посетить поезд можно будет с 13:00 до 18:00.

На перроне развернется концертная программа, будет работать полевая кухня с традиционной солдатской кашей, а в здании вокзала развернут площадку для организации телемоста участников СВО с родственниками. Также астраханцы смогут написать письмо военнослужащим.

"Обязательно приходите!," - пригласил земляков глава Астраханской области.