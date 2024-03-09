Студента МГУ арестовали за проукраинский лозунг в названии сети Wi-Fi

Студента Московского государственного университета имени Ломоносова Олега Тарасова арестовали на десять суток за проукраинское название сети Wi-Fi, пишет РИА "Новости".

Уточняется, что Тарасов назвал свою сеть Wi-Fi пропагандистским лозунгом украинских националистов. К сети мог получить доступ неограниченный круг лиц.

Студента признали виновным в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики. Тарасову назначили административный арест на десять суток.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов конфисковали у него роутер.