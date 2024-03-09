Из-за Пугачевой: Орбакайте в последний момент не пустили на концерт в Кремль

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте должна была выступить в Кремле на праздничном концерте по случаю 8 марта, но в последний момент певицу на площадку не пустили. Номер с ее участием просто убрали.

Как пишет МК, Имя Кристины было в программе до последнего, она должна была выходить на сцену после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого, в финале мероприятия. Еще в день выступления она была в списках, но в последний момент певицу пускать на сцену главного концертного зала страны передумали.

По некоторым сведениям, Кристина Орбакайте пострадала из-за матери - Аллы Пугачевой. Недавно перебравшаяся в Израиль певица заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию, после чего ее призвали признать иноагентом.

Стало известно об отмене и других концертов Орбакайте. В марте выступления не состоятся в Иркутске, Красноярске, Улан-Удэ, Хабаровске и Владивостоке. При этом ее концерт на днях состоялся в Санкт-Петербурге. Якобы глава города Александр Беглов даже является ее поклонником, в прошлом году артистка выступала на его дне рождения.

Сама Орбакайте с февраля 2022 года живет в США.