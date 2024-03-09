В Донбассе уничтожены две пусковые установки ЗРК "Patriot"

Под Покровском ДНР поражено скопление пусковых установок М901 и РЛС AN/MPQ-53A ЗРК "Patriot PAC-1/2", об этом сообщает международный Telegram-канал Entre_guerras.

Источник РИА "Новости" подтверждает, что среди уничтоженных ударом "Искандера" в Донбассе комплексов ПВО — два американских ЗРК "Patriot".

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в районе города Покровск была выявлена и уничтожена позиция украинского ракетного комплекса С-300, но теперь приходят подтверждения об уничтожении именно американских систем.

Военкор Александр Коц отмечает два принципиальных момента: