Память легендарного разведчика Героя Советского Союза Николая Кузнецова почтили в Екатеринбурге

80 лет назад во время Великой Отечественной войны погиб легендарный разведчик, родившийся в Свердловской области, Герой Советского Союза Николай Кузнецов. В этот день, 9 марта, в Екатеринбурге Фонд святой Екатерины и жители региона традиционно чтят память своего земляка.

Сегодня кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища и юные армейцы из Талицы прибрали территорию у монумента советскому разведчику и возложили живые цветы и венки.

В этом году к мероприятию присоединилась племянница разведчика Елена Сакныне. Елена Викторовна пообщалась с учащимися и неравнодушными уральцами.

«Его удивительная жизнь и подвиги, если ими заинтересоваться, очень глубоки и героичны. Спасибо вам, что вы помните, что знаете. Спасибо вам, что пришли сюда поклониться его памяти и знаете день его гибели. Большой поклон всем, для кого этот человек остался героем, и он будет героем для всех наших потомков», — обратилась Елена Сакныне к своим слушателям.

Еще одним мероприятием в памятный день стала встреча кадетов с писателем Вадимом Вирченко на площадке парка «Россия — моя история». Ветеран органов госбезопасности с 2011 года занимается книгами, посвященными Николаю Кузнецову. Сегодня он впервые представил свое новое произведение — трехтомник «Доносчики», где часть глав затрагивают жизнь знаменитого разведчика.

«Все, что ты делаешь, рано или поздно отразится на тебе. Все, что делал Николай Кузнецов, пошло на пользу государства. Мы можем осуждать то, что было, но правители уходят и приходят, а страна, люди остаются. То, что своими силами приобрел Кузнецов в своем детстве, это все позволило стране выстоять. Наряду со многими другими Героями Советского Союза, которых 12 777 человек», — отметил писатель.

Воспоминания о Николае Кузнецове воплощены и в уникальной мультимедийной выставке, которая в 2021 году была признана самой технологичной в мире. Здесь жизнь разведчика раскрыта в иммерсивном формате и захватывает дух не только у взрослых, но и у детей.

«Николай Кузнецов был настоящим героем, о его подвигах пишут книги и снимают фильмы. Для нас особенно важно, что это наш земляк. Выставке “Николай Кузнецов. Человек-легенда” уже несколько лет, и количество гостей, которые хотят познакомиться с героическими страницами из его жизни, не иссякает», — поделилась заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.