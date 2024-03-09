В Армении заявили об активном обсуждении вступления в Евросоюз

В Армении рассматривают возможность вступления в Евросоюз, чтобы "противостоять текущим вызовам", об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

"Учитывая вызовы, которым мы вынуждены противостоять последние три-четыре года, в Армении активно обсуждают существующие новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, что среди них также есть идея членства в ЕС", — сказал министр в интервью турецкому каналу TRT World.

По его словам, ЕС и США содействуют демократическим реформам в Армении. Он считает важным расширить круг партнеров и союзников.

Премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Ереван может заморозить участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) де-юре, если организация не выполнит свои обязательства. По его словам, постпреда Армении нет в ОДКБ уже год, страна длительное время не участвует в мероприятиях ОДКБ на высоком и высшем уровнях. По мнению Пашиняна, ОДКБ не помогла Армении во время конфликта с Азербайджаном.

Также Армения направила России официальное письмо по вопросу прекращения деятельности пограничников ФСБ РФ в аэропорту Звартноц. Позиция армянского руководства заключается в том, что контроль в аэропорту должны осуществлять пограничные войска Армении, и "у страны есть все возможности для этого".